Campbell, in Italia solo la Juve: "Mi sarebbe piaciuto giocarci"

Arsene Wenger rivelò che l'Arsenal aveva rifiutato un'offerta del Real Madrid per Sol Campbell. Una roccia. Figura di riferimento nella lotta contro il razzismo, Campbell ha svelato al portale spagnolo AS: "Nessuno mi aveva detto che mi volevano le squadre spagnole! Il Real Madrid? Nessuno me l'ha detto. Mi sarebbe piaciuto provare in un altro campionato, in squadre come il Real Madrid il Barcellona o la Juventus".

Campbell sul razzismo, Vinicius e Bellingham Campblell ha parlato, tra gli altri, anche di Vinicius e Bellingham, fresco vincitore del Golden Boy 2023. Su Vinicius ha detto: "Quando prendi in giro Vinicius perché è nero, prendi in giro anche me. La società deve guardare a se stessa e capire che è inaccettabile. Non possiamo controllare cosa succede fuori da uno stadio, ma possiamo controllare cosa succede dentro, sugli spalti e sull’erba. Serve più istruzione, non siamo negli anni 60 o 70. È il ventunesimo secolo! Bisogna pensare ai sentimenti degli esseri umani. Non solo in Spagna. Né Vinicius né io siamo politici, siamo professionisti. Se insulti qualcuno per strada perché è nero la polizia ti arresterà. Perché non accade allo stadio?".

Campbell incorona Bellingham: "Ha qualità incredibili" Su Bellingham, Campbell ha aggiunto e concluso: "Chi potrebbe essere sorpreso? Non avete come ha giocato in Germania? Non capisco perché siano sorpresi. Ha qualità incredibili, è un ragazzo intelligente dentro e fuori dal campo dove si circonda di buone persone".

