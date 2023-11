Kean e l'aneddoto su Mandzukic: "Se mi parlava era per insultarmi"

"Una persona che ho incontrato e che mi ha lasciato un segno? Se parlo del mondo dello sport, posso dire Mandzukic, che ha giocato con me. Ha più o meno lo stesso carattere di Zlatan Ibrahimovic". Sono le parole dell'attaccante della Juventus e della Nazionale italiana Moise Kean al podcast 19F dove, in compagnia di Rafael Leao, Capo Plaza e Shaila Gatta, ha risposto alle domande del fratello Giovanni. "È uno che non parla tanto - prosegue -. Se vede Zlatan magari si esprime con lui, però con me non parlava. Se mi parlava, era proprio per insultarmi".