Zidane e il ricordo Juve: "In bianconero la mia miglior partita di sempre"

Fuoriclasse riconosce fuoriclasse. Negli scorsi giorni Adidas ha messo insieme due dei suoi più importanti rappresentanti di sempre nel mondo del calcio: Zinedine Zidane e Lionel Messi . I due hanno parlato a lungo, tra aneddoti e curiosità. Durante l'intervista il francese ha anche svelato quale sia stata la sua miglior prestazione dell'intera carriera: trattasi della sfida in Champions League contro l'Ajax, quando vestiva la maglia della Juventus . Una casacca che ha rivestito anche recentemente all'evento "Together, a Black & White Show".

Juve: Zidane e la miglior performance

È il 1997, i bianconeri si apprestano a giocare andata e ritorno delle semifinali di Champions contro l'Ajax. Un doppio incontro dove Zidane è riuscito a mostrare tutta la sua classe, risultando decisivo ai fini dell'approdo in finale con due performance destinate a restare nella storia. La prima gara si gioca il 9 aprile, in Olanda. Il match è equilibrato, ma la Juve si rende spesso pericolosa, con le azioni più pungenti innescate proprio dal numero 21. I bianconeri, all'epoca allenati da Marcello Lippi, passano in vantaggio al 14' con Nicola Amoruso. Il raddoppio viene solo sfiorato da Zidane, sul quale compie un intervento clamoroso Edwin Van der Sar. Ma lo 0-2 è solo rimandato, e viene concretizzato a fine primo tempo, quando Christian Vieri finalizza l'assist di Didier Deschamps. Nonostante sia la Juve a dominare, la gara termina 1-2, con i padroni di casa che accorciano le distanze nella ripresa con Litmanen rimandando tutto alla sfida di ritorno. Gara nella quale si scatenerà Zidane...