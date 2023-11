Juve, l'emergenza infortuni non si ferma: McKennie lascia il ritiro Usa

Sono arrivate altre brutte notizie dalla sosta per le nazionali in casa Juventus. Nei giorni scorsi sono rientrati alla base dopo le rispettive convocazioni: Locatelli con l'Italia e Miretti con l'U21. Per entrambi sono iniziate le terapie del caso per provare a recuperare quanto prima dagli infortuni. Oltre a loro, però, sono arrivate novità oltre oceano e più precisamente dagli Stati Uniti. Il protagonista in questione è Weston McKennie. Il centrocampista è stato costretto a lasciare il ritiro.