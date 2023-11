McKennie, allarme Juve o no? La verità sull’infortunio e il recupero per l’Inter

Un forfait precauzionale. Doveroso sottolinearlo per non creare inutili allarmismi in vista del derby d’Italia di domenica: lo stop di Weston McKennie, che ieri ha lasciato il ritiro della Nazionale statunitense e oggi sarà di ritorno in Italia, è stato preventivo. Il centrocampista texano ha preferito rinunciare alla sfida di ritorno contro Trinidad e Tobago per curarsi dalla tendinopatia al ginocchio sinistro, con cui convive da un po’ di tempo, ma la sua presenza contro l’Inter non è in dubbio.