Yildiz ringrazia Montella: “Cosa mi ha detto prima della partita”

Non poteva iniziare meglio l'avventura di Kenan Yildiz con la nazionale turca. Il classe 2005 della Juventus ha segnato all'esordio da titolare con la selezione di Vincenzo Montella firmando il momentaneo 2-1 degli ospiti contro la Germania all'Olympiastadion di Berlino (la partita è finita 2-3). Ironia della sorte, un gol che arriva proprio contro quella che è la sua patria: è infatti nato a Regensburg il 4 maggio 2005. Dopo lo scampolo di partita contro la Croazia lo scorso 12 ottobre all'Opus Arena, stavolta il tecnico italiano lo ha messo in campo dal 1' e il ragazzo ha risposto subito presente. Nel finale della prima frazione di gioco sul punteggio di 1-1 firmato dalle reti di Havertz e Kadioglu, Trapp sbaglia il rilancio consegnando palla ad Ayhan che vede libero Yildiz sulla sinistra: il classe 2005 stoppa, rientra sul suo piede preferito e calcia con potenza sotto l'incrocio dei pali. L'estremo difensore tedesco non può far altro che guardare la palla insaccarsi e applaudire la prodezza dell'avversario.