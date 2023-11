Yildiz tra poster e linguacce: la Juve, l'idolo Del Piero e quell'analogia

Tutti pazzi per Kenan Yildiz. Per i tifosi della Juventus non è una sorpresa, per il popolo turco è una piacevole scoperta: il suo gol alla Germania ha in fretta fatto il giro del mondo sul web. Stop, controllo, tiro chirurgico di destro, sotto la traversa: precisione, bellezza, potenza tutte insieme in un solo gesto. Un concentrato di emozioni all’Olympiastadion di Berlino per un ragazzo nato a Ratisbona, in Baviera, il 4 maggio del 2005: «Mia madre è tedesca, mio padre è turco. Gioco per la Turchia dall’Under 17 e ne sono molto orgoglioso. La Germania non si è mai avvicinata a me, non mi ha mai contattato. Ecco perché l’opzione di indossare la maglia tedesca non è mai esistita». Sabato sera ha coronato un sogno: titolare con la Turchia e subito in rete, proprio contro la Germania, davanti a migliaia di turchi in estasi. Basta andare sui social e cercare il filmato del telecronista turco che racconta il gol, peraltro fantastico, di Kenan per il momentaneo 2-1 della selezione guidata da Vincenzo Montella.