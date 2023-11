Rabiot: "Io leader Juve e Francia, motivazione il segreto. Pogba? È dura"

ATENE (Grecia) - La Francia di Adrien Rabiot , già qualificata ai prossimi Euro 2024 , sarà impegnata domani in Grecia (matematicamente eliminata) per l'ultima giornata del Gruppo B. Il centrocampista della Juventus ha parlato alla vigilia del match rinnovando le motivazioni della Nazionale nel chiudere al 1° posto assoluto a livello Fifa: "Sono motivato a vincere una partita. Penso che sia lo stesso per i miei compagni di squadra. Abbiamo sfide insieme, come finire con il numero massimo di punti. Se vinciamo e facciamo meglio dell’Argentina, finiremo il primo anno nella classifica Fifa. Sono piccoli obiettivi che abbiamo in mente".

Sul suo ruolo tra Juve e Francia

"Sono un leader a modo mio. Io penso di esserlo. Tutti possiamo esserlo a modo nostro. L'ho già detto, mi definisco un giocatore di equilibrio. Ho un ruolo diverso qui rispetto alla Juventus dove sono più in proiezione offensiva. Il mio ruolo nella squadra francese riguarda più l'equilibrio - aggiunge - sono un leader a modo mio. Sono più un leader in campo, nello spogliatoio, nel privato. È più la mia personalità. Abbiamo bisogno di tutte queste personalità per formare un gruppo che funzioni bene".

Sulla vicenda Pogba

"Non so cosa gli succederà, non ho niente da dirvi. Dopo si parla, ci si vede prima della nazionale, si cena insieme agli amici. Conoscete Paul, è sempre molto sorridente, ma penso che la situazione gli pesi. Spero che riceva la punizione meno pesante. Siamo tutti devastati perché è un grande giocatore, un grande uomo e affrontare tutto quello che ha dovuto affrontare è molto per una persona".