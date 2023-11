McKennie e Juve-Inter: “Abbiamo avuti dei fastidi, ma ora io sto bene”

"Sto bene, sì... Ho avuto qualche problema nelle ultime quattro settimane, da dopo la partita contro il Torino. Ma d'altra parte un po' tutti i giocatori della squadra hanno avuto qualche fastidio. Alla fine però dobbiamo fare il nostro lavoro, essere preparati e sacrificare tutto per vincere le partite. Daremo sempre il massimo per fare sempre risultato". Sono le parole del centrocampista della Juventus Weston McKennie, intervistato da Sky Sport, dopo essere stato costretto ad abbandonare in anticipo il ritiro della nazionale statunitense e in vista del Derby d'Italia contro l'Inter, in programma domenica sera all'Allianz Stadium di Torino.