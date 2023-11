Chiesa e Allegri non vanno d'accordo? Italia e Juve: due giocatori o uno?

La prima è che sta crescendo di condizione e quindi Spalletti ha sfruttato una migliore forma atletica. Chiesa aveva giocato molto male a Firenze, ma già contro il Cagliari era parso in ripresa, per esempio. La seconda piò nascondersi nell'aspetto psicologico: da una parte le due partite con la Nazionale valevano tantissimo, visto che era in gioco la qualificazione all'Europeo e l'orgoglio nazionale, dopo le due eliminazioni dal Mondiale, dall'altra c'è il fatto che Spalletti potrebbe averlo motivato in modo più convincente di quanto abbia fatto Allegri. Ma Allegri e Chiesa non vanno d'accordo? Forse hanno una visione del calcio diversa, ma l'attaccante si è sempre messo a disposizione del tecnico e Max ha sempre cercato di sfruttarne le qualità. Per esempio, vede da sempre una sua evoluzione in centravanti, dove pensa possa diventare fortissimo. Chiesa non è del tutto convinto, ma quest'anno ha già fatto quattro gol non giocando moltissimi minuti per i vari acciacchi fisici.