Juve, hai in casa un tesoro. Turchia: "Yildiz ha più talento di CR7”

Alla Germania, Kenan Yildiz , 18 anni, ha segnato il suo primo, bellissimo gol per la Turchia . Contro il Galles, gli sono bastati undici minuti dall'ingresso in campo per procurarsi il rigore che ha fruttato il pareggio alla selezione di Montella, brillantemente qualificata alla fase finale degli Europei. Non è difficile capire perché in Turchia siano impazzirti per il giovanissimo juventino che il ct italiano non ha esitato a gettare nella mischia, ricevendo una conferma delle intuizioni di Soykan Bakar , tecnico dell’Under 19 turca: “Lo seguiamo da quando Kenan aveva 12 anni. Yildiz ha più talento di Cristiano Ronaldo e, grazie all’esperienza italiana, diventerà un grande calciatore”.

La concorrenza

Bruciando la concorrenza di altri club, la Juve l’ha blindato fino al 2027 e ha fatto bene: Galatasaray, Fenerbahce e Besiktas non nascondono il loro sempre più forte interessamento al ragazzo nato a Ratisbona il 4 maggio 2005, entrato nel giovanili del Bayern quando aveva soltanto sette anni, trasferitosi alla Juve a parametro zero quando ne aveva diciassette. Matteo Tognozzi, ex capo del scouting bianconero, da tre settimane direttore sportivo del Granada, in Spagna, ha rivelato stamane a Tuttosport, nell’intervista esclusiva a firma Daniele Galosso: “Abbiamo strappato Kenan a zero al Bayern nei giorni in cui il loro ds, Salihamidzic, era a Torino per chiudere l'acquisto di de Ligt. In giro si diceva che Yildiz stesse per firmare per il Barcellona e noi l’abbiamo lasciato credere a tutti per un po’… Temevamo che l’operazione potesse avere ripercussioni sulla cessione di de Ligt per oltre 80 milioni”. Bel colpo. Ora Allegri ha un altro talento in più a disposizione. E domenica a Torino arriva l’Inter. Kenan non vede l'ora.