Amit Shani, la storia del ragazzo rapito da Hamas con la Juve nel cuore

Israele e Hamas hanno trovato un accordo per una tregua di quattro giorni e per la liberazione di un determinato numero di ostaggi. Tra le persone rapite c'è anche Amit Shani , ragazzo israeliano che durante il conflitto ha compiuto 16 anni e che la famiglia spera di rivedere il più presto possibile. Amit è un grande appassionato di calcio, e la sua squadra del cuore è la Juventus . Il padre, tra le macerie della loro casa a Be'eri , ha ritrovato le sue maglie della Vecchia Signora facendole vedere in un'intervista al Tg1. La prima che viene mostrata è quella della stagione 2018/2019, la prima di Cristiano Ronaldo in bianconero: "Questa è stata la sua prima maglietta, quando era piccolo e Dybala giocava ancora alla Juve. Era il suo giocatore preferito".

Amit Shani, la promessa del padre

La seconda, invece, è quella dell'anno scorso: "Questa, invece, gliel'ho regalata l'anno scorso e la indossa di domenica per vedere le partite". Per lui, tra le altre cose, si è mobilitato anche lo Juventus Club di Tel Aviv, che ha preparato uno striscione da mostrare all'Allianz Stadium in occasione del derby d'Italia contro l'Inter. Il padre di Amit (che tra le altre passioni ha anche quella per il surf), ha continuato a raccontare: "Non so perchè abbia scelto di tifare Juventus, è stata una sua scelta e adora quella squadra" per poi concludere con una promessa: "Ora è certo, quando tornerà lo accompagneremo in Italia a vedere una partita".