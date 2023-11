Mai nella Juve, ma è parte della sua storia: ha rischiato la morte per una zecca

Ci sono date che restano impresse nella mente e che evocano dolci ricordi. Per i tifosi della Juve una di queste è sicuramente il 5 maggio . Un giorno storico, che grazie alla vittoria della Lazio contro l'Inter ha portato lo scudetto nelle piazze di Torino (e non solo). Come in ogni film anche all'Olimpico ci sono stati protagonisti e antagonisti: un alleato dei bianconeri sicuramente è stato Poborksy con la sua doppietta. L'ex biancoceleste però nel 2016 ha vissuto un brutto momento, sfiorando la morte , come ha raccontato.

La malattia di Lyme e il coma, Poborsky: "A un passo dalla morte"

Nel 2016 il giocatore ha contratto la malattia di Lyme, un’infezione trasmessa dalle zecche dei cervi, che in questa circostanza hanno trovato terreno fertile nella barba del calciatore. Generalmente viene provocata da un batterio, «Borrelia burgdorferi», presente nei boschi. Il primo sintomo è solitamente una macchia rossa che si ingrandisce, spesso circondata da altri anelli rossi. Secondo il New York Times è «la malattia infettiva che si diffonde più rapidamente nel mondo dopo l’Aids», ma per fortuna si cura quasi sempre assumendo antibiotici. Poborsky invece è finito in coma indotto.

L'ex Lazio ha raccontato di essersi salvato quasi per miracolo: "Se fossi arrivato in ospedale soltanto un giorno dopo, non sarei qui a raccontare quello che mi è accaduto", ha rivelato qualche tempo fa. "Arrivato in ospedale, mi misero in coma. Quando mi svegliai, mi chiesero se ricordassi il mio nome e la tabellina del sette. Tutti i miei muscoli facciali erano paralizzati: l’infezione aveva raggiunto il cervello. Ho trascorso tre settimane in quarantena in ospedale con potenti antibiotici. Non potevo mangiare, dovevo tenere gli occhi coperti perché ero troppo sensibile alla luce. Ero molto spaventato".