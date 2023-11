Allegri e l'Inter, equilibrio da Acquafresca in poi: ma da quando è alla Juve...

Dodici vittorie, altrettante sconfitte, otto pareggi: Massimiliano Allegri è pronto a sfidare l'Inter per la trentreesima volta in carriera, la seconda squadra che affrontato di più in assoluto. Davanti c'è solo la Lazio, che si appresta a essere "agganciata" dai nerazzurri.

Allegri, il bilancio contro l'Inter con il Cagliari La prima sfida in assoluto tra Allegri e l'Inter è datata 10 gennaio 2009. Allegri, allora alla guida del Cagliari, costrinse al pari José Mourinho nel match valido per la diciottesima giornata di Serie A. Al "Meazza" gol di Acquafresca al 65' e pari di Ibrahimovic al 77'. Un risultato positivo migliorato con la vittoria nella gara di ritorno: 2-1 nel veccho "Sant'Elia" con illusorio vantaggio del solito Ibra e le reti di Cossu e dello stesso Acquafresca nella ripresa a ribaltare il risultato. Nel campionato successivo l'Inter fece invece il pieno vincendo entrambe in casa e trasferta.

Allegri, il Milan e la prima Supercoppa Italiana vinta contro l'Inter Felice il debutto di Allegri contro l'Inter sulla panchina del Milan. Il 14 novembre 2010 nel suo primo derby della Madonnina festa grande proprio con Ibrahimovic, stavolta dalla sua parte: gol dell'ex su calcio di rigore al 5' e tre punti per i rossoneri. Tripudio al ritorno: 3-0 con espulsione di Chivu, doppietta di Pato e sigillo dagli undici metri di Cassano. Due successi che contribuirono alla vittoria dello scudetto con il Milan prima del successo in Cina: la prima Supercoppa italiana vinta da Allegri in carriera, conquistata il 6 agosto 2011 contro l'Inter passato in vantaggio con Sneijder ma ribaltata, manco a dirlo, da Ibra e Boateng. A seguire quattro sconfitte e un pareggio prima del passaggio alla Juve.

