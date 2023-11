La Juventus esce dalla Borsa? Ecco cosa è stato detto in assemblea

TORINO - «Delisting? Alla società non risulta che la controllante abbia iniziato operazioni in proposito». Gianluca Ferrero, il presidente della Juventus, ha risposto così a un piccolo azionista che gli chiedeva se per la società bianconera era in vista un'uscita dalla Borsa, di cui si parla molto da diversi mesi. Ferrero l'ha esclusa? Solo in parte. Ha detto che ai dirigenti juventini non risulta che Exor, quindi John Elkann, abbia in programma l'uscita dalla Borsa.