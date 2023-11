Locatelli e Juve-Inter, dall'allenamento arriva una novità: le condizioni

Novità in casa Juventus in vista del derby d'Italia di domenica. Max Allegri, che sicuramente non avrà a disposizione Danilo e Weah, ancora non sa se potrà contare sulla presenza di Manuel Locatelli, che per via del suo infortunio alla costola ha dovuto abbandonare il ritiro dell'Italia. Ieri il centrocampista azzurro si è allenato a parte e ha continuato ad avvertire dolore, mentre oggi è arrivata una piccola buona notizia: il classe 1998 in mattinata ha sostenuto una parte di allenamento con il resto del gruppo.