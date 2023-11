Buffon Jr, la profezia a Vlahovic e il consiglio di Fagioli per Juve-Inter

TORINO - Dusan Vlahovic è tra i protagonisti più attesi dell'imminente Derby d'Italia di domenica tra Juventus ed Inter . L'attaccante non va a segno dal match vinto contro la Lazio della 4ª giornata (16 settembre) quando realizzò una doppietta. Finora non è riuscito a soddisfare le aspettative di tifosi e società ma prova a non perdersi d'animo.

Buffon Jr e Fagioli caricano Vlahovic

Vlahovic ha pubblicato su Instagram una sua foto (in bianconero) con la maglia della Juve, nessuna didascalia a corredo se non un cuore bianco, uno nero e tre puntini di sospensione. Tra i vari commenti alla foto c'è quello di Nicolò Fagioli che si espresso solo con emoji, ma mandando un messaggio molto chiaro, come a dire..."Non ascoltare, non parlare e dacci dentro". Il cetrocampista a sua volta ha ricevuto anche molte reazioni dai tifosi Juve che lo sostengono e non vedono l'ora di riaverlo in campo.

A sorpresa è arrivato anche il commento di Louis, il primogenito di Gigi Buffon, che si è sbilanciato con una profezia, caricando l'attaccante serbo per la sfida all'Inter: "Entra e segna Dusan!" con tanto di emoji delle spade incrociate.