Amit Shani e lo striscione dello Juventus Club Israel

Per Amit Shani, ragazzo israeliano tra gli ostaggi di Hamas , si è mobilitato anche lo Juventus Club Israel che gli ha dedicato due striscioni. Sugli striscioni, oltre a diversi loghi della Juventus, c'è anche una frase sigificativa, in italiano, che recita "Uno di noi". La famiglia non vede l'ora di riaverlo a casa e dopo il clud ti Tel Aviva, anche quello idi Israele ha voluto dimostrare tutta la propria vicinanza .

Amit Shani cuore Juve

La storia di Amit Shani è arrivata in Italia qualche giorno fa, quando il padre, intervistato dai microfoni del Tg1, ha raccontato di come suo figlio sedicenne sia diventato un grande tifoso della Juventus: "Non so perchè abbia scelto di tifare Juventus, è stata una sua scelta e adora quella squadra. Ora è certo, quando tornerà lo accompagneremo in Italia a vedere una partita".