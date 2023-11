Ouédraogo, Juve-Inter sfida mercato per il nuovo Yaya Touré. E Giuntoli...

L’elenco è lungo, le contendenti di altissimo livello, tant’è che leggendo nomi come Bayern Monaco e Lipsia, pensando a un ragazzo tedesco, si potrebbe persino pensare di alzare già ora bandiera bianca. Ma le big italiane, Juventus e Inter in testa - ma attenzione pure al Milan e al Napoli - non sono da considerare assolutamente tagliate fuori dalla corsa per Assan Ouédraogo, nuovo talento del calcio tedesco per cui già si sprecano i paragoni con Yaya Touré, stellina dello Schalke 04 in 2. Bundesliga con cui ha già collezionato 11 presenze con un gol e un assist nonostante sia un classe 2006.