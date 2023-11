Iling e la scelta della Juve: "Facile, tutto ruota attorno alla vittoria"

"La Juve è il posto giusto per vincere". Samuel Iling Junior non ha mai avuto dubbi a riguarda e lo ha confermato a Stories of Strenght, podcast realizzato dal club sull'importanza della salute mentale diviso in più parti e dove ha parlato anche Perin qualche settimana fa. Dall'Inghilterra all'Italia è cambiato tanto, se non tutto: nuova lingua, nuove abitudini e una nuova cultura in cui inserirsi. Ma nel calcio ormai tutto è più semplice e il classe 2003 ha trovato in bianconero il posto ideale per crescere ed essere valorizzato. Ha salutato il Chelsea nel 2020 e in bianconero ha fatto il suo percorso fino a correre per la prima squadra, agli ordini di Allegri, passando anche per la Next Gen, modello invidiabile per numeri e importanza come dimostrato negli anni.