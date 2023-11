Juventus e Fondazione Libellula insieme contro la violenza sulle donne

TORINO - La Juventus al fianco nella lotta contro la violenza sulle donne e la discriminazione di genere. Il club bianconero in questo week-end con la Prima Squadra Maschile , Prima Squadra Femminile e Next Gen , vestirà sulla manica sinistra della maglia la patch della Fondazione Libellula , l’impresa sociale impegnata nella prevenzione e nel contrasto alla violenza di genere.

La collaborazione

Un gesto concreto da parte della Juventus per raccontare un impegno profondo e che non conosce pause. La violenza contro le donne e la discriminazione di genere sono una violazione dei diritti umani inaccettabile e contro cui Juventus e Fondazione Libellula continueranno a sensibilizzare ogni giorno. Come si legge nel comunicato: "La collaborazione di queste settimane si inserisce nel novero di un percorso consolidato, iniziato lo scorso anno con la campagna Blow the whistle on Violence against Women e che vedrà le due realtà collaborare ulteriormente nel corso della Stagione".