Allegri, Juve-Inter: "Loro sono i favoriti, se lo dicono anche da soli..."

La Juventus riceve l'Inter all'Allianz Stadium nel 13° turno del campionato di Serie A . Il derby d'Italia è in programma domani alle 20.45, con i bianconeri che cercano il sorpasso in testa alla classifica . I nerazzurri di Simone Inzaghi sono primi con 31 punti e presentano il miglior attacco e la difesa meno battuta del torneo. La Juve, invece, insegue a quota 29 e viene da cinque vittorie di fila. Massimiliano Allegri ha presentato la sfida in conferenza stampa .

La conferenza di Allegri

"Come sta vivendo il gruppo questi giorni di avvicinamento? Nel migliore dei modi, i nazionali sono rientrati in condizione e ci stiamo preparando alla partita. Per noi domani è molto importante, è una tappa importante del percorso di crescita della squadra. Giochiamo contro i favoriti del campionato, l’hanno detto loro stessi e non credo sia una novità", esordisce Allegri in conferenza stampa.