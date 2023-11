Juve, squadra corta e difesa: così si ingabbia l'Inter: l'analisi tattica

Sfida scudetto quella che, questa sera allo Stadium, opporrà Juventus e Inter. Dal punto di vista tattico parliamo di due squadre che ormai si conoscono, avendo da anni la stessa fisionomia, pur con rose cambiate nelle varie sessioni di mercato. Per quanto riguarda i nerazzurri, la formazione di Simone Inzaghi privilegia il possesso (54.7% la media a partita) come strumento per ordinarsi in campo e attirare la pressione rivale. Una volta superata la prima linea difensiva avversaria, gli uomini di Inzaghi cercano poi di andare il più velocemente possibile in verticale. In questo senso, i nerazzurri possono contare su due riferimenti avanzati come Lautaro Martinez e Thuram.