Clamoroso errore di Guida e del VAR Irrati: pari dell'Inter irregolare!

Il primo tempo del big match di campionato tra Juve e Inter è finito sul risultato di 1-1. Dopo il gol di Vlahovic che ha sbloccato l'incontro, i nerazzurri hanno trovato il pareggio grazie alla rete di Lautaro su assist di Thuram. L'azione, però, è viziata da un clamoroso intervento falloso di Darmian su Chiesa: L'esterno dell'Inter abbatte il giocatore bianconero dopo essere stato saltato di netto con una gomitata in faccia, sotto gli occhi di Guida che incredibilmente non segnala il fallo. L'azione prosegue e l'Inter, con la Juve sbilanciata, trova il gol del pari.

Juve-Inter, il fallo di Darmian su Chiesa

Intervento falloso chiaro, oltretutto con un colpo in faccia che - ricordate Kean-Faraoni - è considerata 'sacra' stando a quanto ribadito anche da Rocchi. Il VAR Irrati avrebbe potuto e dovuto richiamare il direttore di gara per il "chiaro ed evidente errore" nel non fischiare il fallo: la sbracciata di Darmian in faccia a Chiesa è clamorosa e non si può non punire.