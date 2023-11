Allegri: "Preso gol da polli. Restiamo a +9 sulla quinta". Elogio a Vlahovic

"Abbiamo preso un gol un pochino da polli, soprattutto dopo cinque minuti dal nostro gol. Ma già subito dopo il gol abbiamo sbagliato due-tre situazioni, come una punizione e un fallo laterale battuti troppo velocemente. Direi che potevamo fare meglio. L'Inter è forte quando ha campo aperto, lo ha dimostrato anche nel derby, in tanti gol che ha fatto...hanno grande tecnica e negli spazi aperti hanno più facilità di far le giocate. Poi soprattutto quando vanno sul fondo e mettono sempre questa palla indietro rasoterra, su questo abbiamo lavorato, ma purtroppo è stato bravo Lautaro a far questo gol. Forse bisognava fare fallo prima. Bremer doveva appoggiarsi su Thuram in occasione del gol, magari facendo fallo per fermare l'azione". Così Massimiliano Allegri ha commentato, a Dazn, l'1-1 tra Juventus e Inter.

Il tecnico bianconero ha poi aggiunto: "La squadra ha fatto una bella prestazione, non era semplice perchè erano ormai tre anni che la Juventus non giocava per un primo posto in classifica. Non è stato facile per tutti, me compreso perchè comunque erano quattro anni e mezzo, tra i due che sono stato fermo e gli altri due che non giocavo per la testa della classifica. I ragazzi sono stati bravi, questa gara ci dà consapevolezza, bisogna rimanere tranquilli, lavorare, possiamo ancora migliorare in tante cose. Venerdì abbiamo una partita difficile con il Monza che tra l'altro è la squadra contro cui l'anno scorso abbiamo perso due volte, senza segnare neanche un gol. Quindi sarà una partita tosta e bisogna prepararla nel migliore dei modi".

Le parole di Allegri dopo Juve-Inter Sulla corsa scudetto: "L'obiettivo è quello di entrare nei primi quattro posti, intanto comunque abbiamo mantenuto i 9 punti di vantaggio sulla quinta. La partita di oggi, è stata giusta, fatta in modo giusto, contro una squadra che aspettava che tu sbagliassi per bucarti. E invece la squadra si è dimostrata matura anche in quel senso, abbiamo aggredito, siamo stati compatti, purtroppo abbiamo preso questo gol che sicuramente potevamo evitare. Ma giocavamo contro una granda squadra e ci sta". Su Vlahovic: "Oggi Vlahovic ha fatto la migliore partita da quando è alla Juventus. Ha sovrastato De Vrij e con Chiesa molto largo ha avuto dei vantaggi. Può soltanto che crescere". Infine, sul mercato di gennaio: "Il mercato di gennaio non esiste, sono molto contento della squadra. Il nostro obiettivo è di fare un passo alla volta, poi restare a due punti dall'Inter è importante dal punto di vista psicologico".

