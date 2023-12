Il capolavoro Juve da non rovinare e quel ragionamento dannoso e inutile

La Juventus non deve rovinare tutto. E stasera ha la partita più difficile, perché è facile mantenere la concentrazione con l'Inter e affrontare un avversario che, essendo più forte, si becca tutta la pressione. Mentre è più complesso non sbagliare una sfida nella quale hai molto più da perdere che da guadagnare (e oltretutto il Monza è una squadra insidiosissima, ben organizzata e con molto talento). La stagione bianconera ha preso una piega incoraggiante, perché Massimiliano Allegri ha costruito una squadra tosta, scabra, agonisticamente feroce e compatta come un blocco di cemento. E così sopperisce alla carenza di qualità e lotta per lo scudetto con l'Inter. Un capolavoro in divenire che sarebbe peccaminoso rovinare, perché se arrivasse fino in fondo, spalla a spalla con i nerazzurri, sarebbe una meravigliosa storia sportiva da vivere e da raccontare.