“Kissinger, il Pelé della diplomazia. Il retroscena su Juve e Agnelli”

"Kissinger ha avuto, fino all’ultimo, una straordinaria lucidità nella lettura degli eventi internazionali e una fenomenale capacità di intervento per risolvere e ricomporre posizioni anche distanti. Ho avuto modo di verificarlo nel 1973, quando scoppiò la guerra del Kippur fra israeliani e palestinesi, un conflitto che ha molte somiglianze con quello attuale. I palestinesi sorpresero l’intelligence israeliana come è accaduto a ottobre e il conflitto si stava facendo durissimo e feroce. Kissinger volò a Mosca, dove io ero corrispondente, e raccontai dei suoi colloqui con Leonid Brežnev attraverso i quali smontò la guerra. In sostanza lui chiese ai russi di fare pressione sui loro alleati in quella zona, Egitto e Siria, mentre lui garantiva che gli americani avrebbero fatto pressione su Israele. Tutto finì in pochissimo tempo: uno dei grandi capolavori diplomatici di quello che non esito a definire il Pelé della diplomazia dell’ultimo secolo, per usare un paragone calcistico a lui caro. Perché come Pelé non amava la giocata eccessiva, la sua era una classe asciutta, felpata, ma efficacissima. Un po’ Pelé un po’ Platini, che lui conosceva bene per merito dell’Avvocato".

Ma si può considerare Kissinger un tifoso della Juventus?

"Beh, forse tifoso è eccessivo. Aveva una forte simpatia per la Juventus per la sua grande amicizia con l’Avvocato Agnelli, che spessissimo lo coinvolgeva allo stadio. Kissinger da parte sua aveva una passione per i Mondiali, non mancava mai di seguirli, anche dal vivo. D’altra parte per un diplomatico come lui era forse una situazione più naturale".