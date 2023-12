Lichtsteiner: "Da orologiaio ad allenatore, che penso della Juve di oggi"

TORINO - L'11 settembre del 2011 è Stephan Lichtsteiner a realizzare il primo gol in assoluto all’Allianz Stadium. L'ex bianconero ha scritto pagine immense di storia della Juve e qualche settimana fa è tornato in quello stadio per ricevere tutto l'affetto del popolo juventino. Ai canali ufficiali del club, Swiss Espress ha parlato così: "Tornare all’Allianz Stadium è sempre una grande emozione, anche se non sono venuto tante volte qui. Mi ricordano in tanti il fatto che il primo gol in questo stadio lo ho segnato io, ma tendo a non identificarmi con quell’episodio. Quando indossi la maglia della Juve lo fai per vincere, sempre. E’ vero che però fu una bellissima azione, con un lancio splendido da parte di Andrea Pirlo…"

Lichtsteiner passione orologiaio

Dopo il suo ritiro il calcio è una importante assenza: "Si, mi manca soprattutto quando torno in uno stadio come questo. Un calciatore nella sua carriera dà il massimo, ma la carriera di calciatore è breve per sua natura, quindi da una parte vorrei scendere in campo, dall’altro so che fisicamente non potrei più farlo". Sul suo futuro Lichtsteiner dichiara: "Nel primo periodo dopo aver smesso di giocare a calcio mi sono dedicato a una mia passione, che avevo da tanto tempo: è stato molto interessante e divertente, per me, vivere uno stage in un’azienda che produce orologi. Un modo per staccare col calcio ma con l’obiettivo di tornare al più presto in questo mondo".