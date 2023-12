Pagelle Juve: Bremer tentacolare, Nicolussi con personalità, Rabiot lider maximo

La Juve vince a Monza soffrendo e vola in vetta alla classifica in attesa di Napoli-Inter di domenica. Contro un'avversaria che nella passata stagione aveva portato via 6 punti alla squadra di Allegri, i bianconeri hanno dimostrato grande maturità. L’errore dal dischetto di Vlahovic e la doppia parata di Di Gregorio all'11', pure sulla respinta, non hanno fatto perdere lucidità alla Juventus. Che passa un minuto più tardi grazie a un incursione di Rabiot su angolo pennellato da Nicolussi Caviglia: è il quinto gol stagionale da corner, nessuno come i bianconeri nel campionato di Serie A. Nel finale Valentin Carboni pareggia al 92' con un cross insidioso che diventa imparabile per Szczesny. Ma la Juve non molla e al 95' arriva la zampata di Gatti per il 2-1 finale.