Quagliarella, l'aneddoto su Lichsteiner e Pirlo: "Così ha smesso di urlare"

Ricordi, aneddoti e cursiotà. E' stato un Fabio Quagliarella divertente e a cuore aperto quello presente a Sky nel Club nell'immediato post partita di Napoli e Inter. Oltre alle sue impressioni sulla gara vinta dai nerazzurri per 3 a 0, ha parlato anche della Juve e dei suoi tempi in bianconero raccontando diversi retroscena simpatici su Andrea Pirlo, ex compagno ai tempi e ora allenatore della Sampdoria, ultima squadra dell'attaccante prima di dare il suo addio al calcio giocato. "Sono costretto a smettere perché sono in condizioni fisiche inaccettabili": questo è stato il motivo che ha spinto il centravanti campano a lasciare il calcio dopo esser stato svincolato dai blucerchiati in estate dopo la retrocessione.