Kean lancia "Outfit", la canzone d'esordio: non solo Juve e 19F Podcast

Kean potrà ballare in campo a ritmo delle sue barre. L'attaccante della Juventus ha pubblicato il suo primo singolo in collaborazione con Boro Boro e con il collettivo di 19f. Lo ha reso noto con un post su Instagram: "4 dicembre, qualcosa di cui parlare". Il titolo? "Outfit" . Di solito quello che indossa è molto particolare, chissa se lo sarà anche la sua musica.

La passione per il rap e la trap non è una cosa nuova, lo ha sempre detto e lo ha confermato anche McKennie nell'intervista a Dazn: "Ho scritto una canzone con Leao. Io, lui e Moise. Un giorno in cui eravamo liberi siamo andati a Milano a registrare". L'amore per la musica accomuna molti giocatori e gli attaccante bianconero e del Milan sono molto legati grazie a questo secondo amore.

Kean e l'esordio nella musica

L'inizio di stagione di Kean non è stato molto fortunato, tra gol annulati ed altri sfiorati. Ancora è alla ricerca della prima gioia in campo con la Juve, ma intanto è arrivata dal mondo discografico. Il suo singolo è disponibile sulle piattaforme come Spotify da oggi 4 dicembre 2023. Dalle didascalie per i suoi post social, a versi con la sua voce. Un microfono che lo ha unito molto a Leao. Con il rossonero ha creato anche un podcast, chiamato 19f. Nella prima puntata si è parlato anche della musica e delle pressioni del mondo del calcio mondo insieme al rapper Capo Plaza. Il giocatore ha deciso di intraprendere questa carriera e non è il solo. Un altro esmpeio è Gollini, in arte Gollorius, con il suo singolo "Rapper coi guanti". Dalla Serie C fino ai più famosi, il pallone non è il solo pensiero per la testa.