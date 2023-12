Lady Fagioli e lady Chiesa, sfottò social sul 'look' Juve: "Si è messa..."

Lucia Bramani e Giulia Bernacci: il gesto social

Nell'immagine condivisa nelle Instagram stories, Lucia Bramani è apparsa infreddolita per le vie di Torino e con indosso con un cappotto imbottito lungo fino al ginocchio (con in bella mostra il logo della Juventus), pantaloni termici e stivali, abbandonando così i suoi outfit super eleganti e tacchi a spillo. Lady Fagioli ha approfittato per immortalare lady Chiesa in uno scatto inedito ed inconsueto per la modella. A commento ha poi scritto ironicamente: "Si è messa in tiro stasera". Foto che è stata poi ricondivisa dalla stessa Bramani, apparsa divertita dall'iniziativa dell'amica, come attestato anche da una delle emoticon lasciate a commento, a cui ne sono seguite altre con la faccina "offesa".