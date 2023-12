I migliori "scambi" della Juve: Szczesny sorprende, Chiesa e Fagioli top

TORINO - La Juventus di Massimiliano Allegri è al lavoro per il big match di venerdì in casa contro il Napoli , ma prima dell'ultimo allenamento è stato chiesto ai giocatori di svelare un loro retroscena, nello specifico "il miglior giocatore con cui hai scambiato la maglia".

Le rivelazioni dei giocatori

Andrea Cambiaso è il primo che apre la carrellata con Lucas Vazquez, Fabio Miretti cala l'asso con la stella croata del Real Madrid Luka Modric mentre Iling Jr, anche per via della stessa nazionalità, spara i nomi del Golden Boy 2023 Jude Bellingham e di... Noah Ohio (attaccante dello Standard Liegi). Milik e Kostic non ricordano, Alex Sandro sorvola la domanda dicendo che sono tanti e allora Federico Chiesa "risponde" ad Iling Jr con il fuoriclasse del Psg Kylian Mbappé. Quella di Toni Kroos per Manuel Locatelli, per Danilo quella del connazionale Neymar mentre McKennie svela di avere quella del bomber Robert Lewandowski ai tempi della Bundesliga.

La volta dei portieri ed è tutto un affare bianconero perché Perin cita la #1 della leggenda Gianluigi Buffon mentre Szczesny scherza citando proprio il suo attuale cambio, Perin. Anche nel turno degli attaccanti si rimane in casa Juve con Moise Kean che cita l'attuale compagno Timoythy Weah e Dusan Vlahovic la #7 dell'ex Cristiano Ronaldo. Infine, come ciliegina sulla torta, ecco Nicolò Fagioli con quella di Lionel Messi.