Juve, assist a un top player del tennis: chi è al J Medical per visite e test

TORINO - Da questa mattina al J Medical è presente Matteo Berrettini, tennista che ha da poco annunciato il rientro campo per gli Australian Open. Dopo aver partecipato da tifoso alle Finals di Malaga al fianco di Sinner, Musetti, Sonego, Arnaldi e Bolelli nel trionfo della Coppa Davis. il tennista romano è pronto per tornare dal brutto infortunio che lo ha costretto ai box per lungo tempo. A sostenere il recupero di Berrettini anche la Juventus, ecco spiegato il perchè

Berrettini al J Medical: ecco perché

Come spiegato da Paolo Aghemo a Sky Sport Berrettini si trova al centro medico della Juve per svolgere alcune visite, controlli e test per valutare le sue condizioni fisiche dopo un 2023 costellato da numerosi infortuni che l’hanno fatto scendere al 92° posto del ranking. Insomma la struttura bianconera è stata scelta da Berrettini per rimettersi in sesto e preparare il grande ritorno nel 2024.