Dalla holding Agnelli al primo anno Juve: Ferrero, Dicembre nel destino

Un compleanno all’insegna della tradizione, ma con un tocco di novità. Oggi il presidente della Juventus Gianluca Ferrero compie sessant’anni: cifra tonda e importante, da celebrare a dovere. E primo compleanno alla guida del club di cui è tifoso di lungo corso: l’anno scorso, infatti, il suo nome era già stato indicato dalla Exor , holding della famiglia Agnelli-Elkann, per succedere al dimissionario Andrea Agnelli, ma la nomina vera e propria è avvenuta soltanto nell’assemblea dei soci del 18 gennaio. Come d’abitudine, Ferrero trascorrerà il giorno del compleanno insieme con i due figli, che vivono uno a Milano e l’altro a Parigi: lo raggiungeranno a Torino e d’obbligo sarà la tappa nelle Langhe per il pranzo all’insegna delle eccellenze piemontesi.

Da buongustaio è una consuetudine a cui non rinunciare e, pure, da tramandare ai posteri. Dopo il brindisi, quest’anno ci sarà anche un’appendice domani con il big match dell’Allianz Stadium che vedrà ovviamente Ferrero in tribuna Agnelli, rigorosamente con i figli, che non sono appassionati di calcio, ma che non possono sottrarsi alla richiesta paterna di accompagnarlo e sostenerlo nella sfida contro il Napoli. Incerto sulla presenza del “collega” Aurelio De Laurentiis al seguito della squadra partenopea, Ferrero non disdegnerebbe alzare i calici pieni di bollicine anche con il presidente del Napoli, un rito propiziatorio da assolvere prima della partita.