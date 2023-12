La mossa di Allegri, Juve ribaltata in meno di un anno: Chiesa il simbolo

Sedici punti in 11 mesi. Tanto ha recuperato la Juventus sul Napoli dalla vigilia del primo scontro diretto dello scorso campionato, il 13 gennaio al Maradona con i bianconeri a -7 dagli azzurri, al primo di questo torneo, domani all’Allianz Stadium con la squadra di Allegri a +9 su quella di Mazzarri. Un recupero ancor più sorprendente se si tiene conto che dopo quella sfida, finita 5-1 per gli uomini di Spalletti, i punti di distacco erano diventati 10. Cosa ha provocato questa rivoluzione in meno di un anno? O queste due rivoluzioni, visto che i 16 punti mangiati dalla Juve al Napoli tra una vigilia e l’altra sono frutto da un lato della crescita bianconera, 5 punti in più dopo 14 giornate rispetto allo scorso campionato, dall’altro della crisi azzurra, 14 punti in meno (la somma non è 16 perché sono diverse le giornate di riferimento, Napoli-Juve si giocò alla 18ª, domani saremo alla 15ª). Tornando alle cause, il mercato non può esserne certo la principale, visto che il Napoli ha cambiato un solo titolare, Natan al posto di Kim, e la Juventus ha acquistato soltanto Weah e Cambiaso, 5 partite dall’inizio il primo e 7 il secondo.