Juve-Napoli, nel prepartita debutta la body cam: telecamera addosso ai bianconeri

La body cam debutta in Serie A. Dopo l'esordio in Premier League nel riscaldamento del match tra Wolverhampton e Tottenham, la 'mini telecamera' sbarcherà anche in Italia. E lo farà in occasione del big match Juventus-Napoli di domani sera. Per la prima volta, infatti, il prepartita sarà raccontato in diretta da un'angolatura "totalmente inedita", sottolinea DAZN. "Un primo passo che apre le porte al futuro dell'intrattenimento sportivo - sottolinea l'emittente - rafforzando la collaborazione strategica tra DAZN, Lega Serie A e Club per portare sul campo della Serie A innovazione e spettacolarizzazione".