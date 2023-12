Al Khelaifi clamoroso: "Elkann mi ha chiamato, la Juve torna nell'Eca"

COPENAGHEN (Danimarca) - “ Se smettono di lottare per quello che stanno cercando di ottenere, che penso sia un progetto stupido , sono sempre i benvenuti. Ho parlato con il proprietario e, sai, mi ha chiamato e penso che vogliano tornare . Sono decisamente i benvenuti”. Sono le parole del presidente del Paris Saint-Germain Nasser Al Khelaifi al termine della riunione del Consiglio ECA , del quale è a capo, andato in scena oggi a Copenaghen. Il soggetto sottinteso è la Juventus, che sarà riaccolta nell'associazione nel caso in cui rinunci definitivamente alla Superlega.

Juve-Eca, le tempistiche

La Juventus non fa più parte dell'Eca da quando, nell'autunno del 2021, Andrea Agnelli, allora presidente della Juventus e della stessa associazione che rappresenta oltre 440 club europei, rinunciò a quest'ultima carica per annunciare la Superlega. A differenza delle altre nove società che aderirono al rivoluzionario progetto, soltanto i bianconeri, il Real Madrid e il Barcellona, da quel momento, non sono più rientrati all'interno dell'Eca. Riguardo le possibili tempistiche, però, Al Khelaifi non si sbilancia: "È un nuovo processo". Il club torinese, dal canto suo, non ha commentato le dichiarazioni dello sceicco proprietario del Psg.