La Juve operaia di Gatti, la risposta di Allegri agli snob e il rebus Vlahovic

Un difensore centrale che fino a quattro anni fa faceva l’operaio e adesso è il bomber implacabile della squadra: non c’è niente di più simbolico di Federico Gatti per raffigurare questa Juventus. Non ci sono brillantini, non luccica quasi nulla, ma funziona quasi tutto, in modo asciutto ed essenziale come i serramenti che montava Gatti. Non c’è grande estetica in un doppio vetro, ma serve, accidenti, se serve, sicuramente più utile di un Monet alla parete. Insomma, mentre i critici d’arte calcistica analizzano snobisticamente la Juventus, Massimiliano Allegri l’ha irrobustita, blindata e le ha dato una classe energetica da scudetto.