Napoli ko, le parole di Allegri nello spogliatoio Juve: il video è virale

Sorrisi e volti distesi tra le fila bianconere. Grande soddisfazione anche per il tecnico Massimiliano Allegri che al triplice fischio è entrato nello spogliatoio per ringraziare e fare i complimenti ai propri ragazzi. "Ragazzi bravi, ci vediamo domani", esordisce sorridendo l'allenatore livornese mentre dà il cinque ai calciatori. Poi arriva anche il lungo abbraccio con l'autore del gol e Federico Chiesa. Il filmato, postato su X dall'account ufficiale della Juventus, è subito diventato virale facendo il pieno di like e commenti. Alla Continassa è finalmente tornato il sereno.

