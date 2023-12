Pagelle Juve: Gatti è Gatigol! Szczesny super parata, McKennie corre per 2

In difesa bene anche Bremer e Danilo

Straordinaria la prestazione di Gatti, fondamentale ancora una volta in attacco, ma match di spessore anche per Bremer e Danilo. Fantastica e decisiva la parta di Szczesny su Di Lorenzo. A centrocampo brillano McKennie e Rabiot mentre in attacco Vlahovic si divora la rete del vantaggio. Andiamo a scoprire nel dettaglio voti e giudizi di Allegri e di tutti i giocatori della Juve.