Papà Gatti, solo retroscena: “Smentito da Federico. Giuntoli? Sembravo un ebete”

TORINO - Immaginare ostriche e fiumi di champagne in casa Gatti, dopo il gol di Federico in Juventus-Napoli, fa sorridere. Quando risponde alla chiamata, il padre Ludovico ammette candidamente: «Sono al mercato, è l’unico momento che ho per fare la spesa visto che in settimana lavoro, ci possiamo sentire dopo?». Così la chiacchierata viene rimandata al pomeriggio. Le emozioni per la serata appena vissuta sono ancora vive: «Ero allo stadio, mi sono goduto il gol da vicino. E a mio figlio ho girato un pezzo di video della sua esultanza, che mi ha mandato il mio vicino di posto. Tra l’altro ha segnato nel giorno tra il compleanno della mamma e quello della fidanzata: non ha fatto torto a nessuna».