Allegri, non solo Gatti: un talismano speciale allo Stadium contro il Napoli

Non solo Gatti man of th match, contro il Napoli Allegri ha potuto contare anche su un talismano speciale che non è stato ripreso dalle telecamere ma ha fatto il tifo dagli spalti. Si tratta della fidanzata dell'allenatore bianconero: una sorta di uscita ufficiale nel mondo Juventus, quello di Nina Lange Barresi, da poco più di un anno compagna di Allegri. La manager svizzera, infatti, venerdì sera era allo Stadium in occasione della gara dei bianconeri contro il Napoli. Una presenza molto discreta, la sua, al fianco dell’allenatore: Nina, che vive a Lugano, è infatti totalmente estranea a qualsiasi ambito gossip e men che meno alle piattaforme social. Di lei si sa che svolge consulenze manageriali nell’ambito della finanza.