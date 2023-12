Pogba libera risorse: Juve, c’è uno scenario che conviene a entrambi

TORINO - Paul Pogba si rilassa dalle parti di Dubai, dove si è fatto immortalare con il tennista Rublev e l’ex juventino Pjanic, che si trova lì per lavoro visto che gioca nel Sharjah, squadra che milita nel campionato degli Emirati Arabi. Il Polpo ha dato mandato ai propri legali di difenderlo nel processo per doping atteso per gennaio e che nello stesso mese dovrebbe partorire la sentenza. Ricordiamo che per il francese la procura antidoping del Coni ha chiesto una sospensione di 4 anni, ovvero il massimo previsto in questi casi. E la letteratura di processi analoghi non dà adito a grande ottimismo per la decisione che dovrà prendere a inizio 2024 il Tribunale nazionale antidoping, appellabile al Tas di Losanna, ma in questo caso la tempistica non si preannuncia affatto ristretta. Al centro del contendere il ritrovamento della sostanza proibita - testosterone sintetico -, determinatasi probabilmente per via di un integratore non conforme. Sta di fatto che il transalpino, a 30 anni, è finito in un tunnel dal quale è difficile vedere la luce.