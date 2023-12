La Juve vola in Arabia: Cherubini e Chiellini a Gedda. C'è anche Nedved

Sono circa 1.500, in rappresentanza di oltre 70 nazioni mondiali, i partecipanti al magniloquente “World Football Summit Asia” che comincerà stamattina presso l’Hotel Hilton (sulla Corniche prospiciente il Mar Rosso) della briosa Gedda , seconda città dell’ Arabia Saudit a dopo la capitale Riyad. Un vertice planetario che scatterà in concomitanza della 21ª edizione della Coppa del Mondo per Club della FIFA: in serata al King Abdullah Sports City Stadium di Gedda la prima eliminatoria fra i campioni sauditi nonché padroni di casa dell’Al Ittihad di Benzema contro i vincitori della Champions League d’Oceania, i neozelandesi dell’Auckland City.

Arabia "pigliatutto"

Un evento straordinario e storico che riunirà in questa “due giorni” di Gedda figure influenti dell’industria calcistica globale e che rafforza ulteriormente l’impegno dell’Arabia Saudita nel coltivare una ricca cultura sportiva e la sua capacità di ospitare le più grandi manifestazioni internazionali: dalle prossime finali delle Supercoppe di Turchia (29 dicembre, Riyad), Spagna (10-14 gennaio 2024, Riyad) e Italia (21-25 gennaio ’24, Gedda) alla Coppa d’Asia 2027, da Expo 2030 al Mondiale 2034.

Chiellini e Cherubini

Parteciperanno al summit i dirigenti di 120 fra club, leghe, federcalcio, confederazioni e agenti tra cui si segnalano Miguel Ángel Gil (massimo azionista dell’Atlético Madrid), Javier Tebas (presidente de “La Liga” spagnola), Casper Stylsvig (responsabile delle Entrate del Chelsea), Claudio Chiellini (capo della Next Gen Area della Juventus), Federico Cherubini (“Football Chief of Staff” bianconero, inibito fino al prossimo 20 maggio e quindi presente in qualità di uditore), Guido Fienga, ex Roma, oggi amministratore delegato dell’Al Nassr di CR7, Alfonso De Stefano (direttore sviluppo Lega Calcio in Medio Oriente e Nord Africa), Michael Emenalo (CEO Roshn Saudi League), Ben Harburg (proprietario del Cadice), Richard Feuz (presidente Servette Ginevra), Jesús Arroyo (vice CEO Siviglia), Christoph Winterling (direttore commerciale e marketing Bologna), Soheil Var (proprietario Al Qabila Dubai), Ali Barat (eletto il 4 dicembre a Torino “Best Agent 2023” in occasione del gala dei Golden Boy Awards), Mayur Bhanji (responsabile comunicazione del Raiola Global Management) e molti altri ancora.