La Juve dal Mago, ma per una volta non è Allegri. E c'è anche Fagioli

La Juventus prosegue il suo percorso di preparazione in vista della sfida contro il Genoa in programma venerdì a Marassi. I bianconeri, dopo l'allenamento di ieri pomeriggio, si sono concessi una serata di svago a base di... magia. I ragazzi di Allegri sono infatti andati a cena insieme a Milano e sono stati accolti da un ospite speciale. Anche se sui social per i tifosi il mago della Juve è proprio il tecnico bianconero (anche in contrapposizione al "demone" Inzaghi), per una volta non è toccato a lui stupire tutti. Infatti in questo caso si è trattato di 'Mago Zen', illusionista famoso per intrattenere personaggi dello sport e non solo con i suoi trucchi magici con le carte.