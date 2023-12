Bonucci, in testa solo la Juve: “Speriamo che Chiellini non mi esoneri”

Bonucci: "Cosa mi mancherà di Chiellini"

Già da qualche tempo Bonucci e Chiellini non giocano più insieme, eppure c'è una cosa che manca e mancherà al difensore in forza ai tedeschi dell'ex compagno di avventure in bianconero, come raccontanto nel corso di un'intervista a Sky Sport: "Quello che mi mancherà di più di Giorgio, anche se io sono vicino alla fine della carriera, è l'equilibrio in ogni momento vissuto nello spogliatoio, che la partita andasse bene o meno, sia se giocavamo un big match sia se ce la vedevamo contro una squadra in lotta per la salvezza. Giorgio, nel suo modo di essere equilibrato, dispensa consiglia, ci siamo sentiti molto negli ultimi mesi. Anche quando io ero al Milan abbiamo fatto le vacanze insieme, si è detto dispiaciuto di non essermi stato vicino in quella settimana in cui si concretizzò il trasferimento in rossonero perché, forse, mi avrebbe fatto cambiare idea. Questo è stato il percorso insieme, chissà se capiterà anche in futuro".