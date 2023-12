Brividi Juve, la lezione di Giuntoli che compatta ancora di più lo spogliatoio

I giocatori della prima squadra, Massimiliano Allegri e la dirigenza della Juventus nella serata di lunedì 11 dicembre, a tre giorni dalla vittoria contro il Napoli all'Allianz Stadium, si sono trovati a Milano per la tradizionale cena natalizia bianconera. Il presidente Gianluca Ferrero, rivolgendosi agli sponsor, ha dichiarato: "Questa società è formata da tante parti, tanti cuori, di cui uno, il più grande e pulsante, siete voi. Vi voglio ringraziare per essere qui, in questa serata così speciale. Il 2023 è stato un anno importante per la Juventus, perché è coinciso con il centesimo anniversario della proprietà della famiglia Agnelli, un altro grande cuore di questo glorioso Club. Noi ci siamo, siamo più forti che mai e vogliamo continuare questa storia di successi con voi al nostro fianco, insieme".