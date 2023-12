Yildiz, le voci mercato agitano i tifosi Juve: "Allegri, fallo giocare"

TORINO - A volte basta poco per accendere una tifoseria . Specie se, galvanizzata dai recenti brillanti risultati, appare oggi più infiammata che mai. È il caso del pubblico di fede bianconera, al quale non è passato inosservato l'ultimo post pubblicato dall'account ufficiale Instagram della Juventus: vale a dire, una foto del giovane talento turco-tedesco Kenan Yildiz , sorridente e con la nuova maglia d'allenamento gialla . Il calciatore, al centro di numerose voci di mercato - si parla di interessamenti da parte di alcune big di Premier League ( Arsenal e Liverpool su tutte ) - non fa dormire sonni tranquilli ai sostenitori del club torinese, che sui social richiedono a gran voce un suo maggiore utilizzo...

Le richieste ad Allegri

Su Instagram, infatti, è un plebiscito: "Allegri, fallo giocare" è il concetto espresso in praticamente tutti i commenti visibili nel post della Juventus. Alcuni utenti sono più espliciti - "Max, mettilo titolare caz...", "Titolare contro il Genoa", "Se solo giocasse in Prima Squadra...", "Non vendetelo, è il nostro futuro" - altri sono più moderati - "Non dico titolare, ma almeno mezz'ora... è un talento sprecato se non lo fate giocare", "Tanti potenziali campioni in squadra inutilizzati", "Yildiz, anche noi tifosi stiamo aspettando il tuo momento" - altri ancora, infine, sono più critici: "Pensavo che Allegri avesse messo in cantina anche lui..." o "È sparito come Iling e Miretti".