Mercato Juve, Yildiz vuole partire se non gioca? Ecco la verità

Yildiz, la Premier sul turco

Molti club, soprattutto inglesi, ma anche qualche società turca, hanno effettuato sondaggi per capire se il giocatore era in vendita e tutti sono stati respinti al mittente dalla Juventus, perché nel giocatore non crede solo Allegri (che lo ha sempre elogiato), ma anche Cristiano Giuntoli. Da parte sua Yildiz non sta maturando il desiderio di lasciare la Juventus, dove sta crescendo e imparando moltissimo a contatto con giocatori più esperti. E anche dai suoi procuratori arriva il segnale che Yildiz non ha intenzione di lasciare la Juve o di chiedere il trasferimento.

Possibile esordio a Genova?

Certo, gli piacerebbe giocare, perché adesso non può più giocare con la Next Gen, essendo stato integrato nella prima squadra. Da ottobre a oggi, ha giocato 15 minuti con l'Atalanta, 4 contro il Torino, 3 contro il Verona e da cinque partite è sempre in panchina. Ci sarà spazio per lui nelle prossime gare? Gli attaccanti juventini sono tutti a disposizione, questo limita il suo spazio, ma chissà che Allegri non lo utilizzi già a Genova. Altrimenti attenzione alla sfida con la Salernitana del 4 gennaio, in Coppa Italia. Potrebbe essere il momento giusto.